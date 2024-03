Controlli straordinari nel Bolognese: arrestato un 45enne per furto

San Lazzaro di Savena (Bologna), 21 marzo 2024 - Un quarantacinquenne italiano è stato arrestato dai carabinieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, avvenuto martedì 19 marzo e che ha portato all'identificazione di 231 persone e al controllo di 191 veicoli.

L'uomo, gravato da precedenti di polizia, dopo essersi introdotto abusivamente nella proprietà di una signora sulla sessantina, residente a Vergato, aveva iniziato a minacciarla con una spranga di ferro, finendo per danneggiare gli infissi dell’abitazione. All’arrivo dei carabinieri, che si trovavano in zona, il quarantacinquenne inizialmente ha opposto resistenza, poi ha desistito ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, minaccia aggravata, danneggiamento e furto in abitazione per aver rubato una bottiglia di vino dalla cantina.

Nel corso dei controlli, tra San Lazzaro e zone limitrofe, i militari dell'Arma hanno multato una persona per ubriachezza manifesta, mentre altre due sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono intervenuti nella circostanza, ispezionando un’autofficina e applicando nei confronti del titolare due multe inerenti alla formazione dei lavoratori e all’idoneità sanitaria, per un ammontare di 13.240 euro.