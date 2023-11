Controlli straordinari della polizia, tre arresti. In manette pusher di cocaina e hashish

Tre arresti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, durante un servizio di controllo del territorio scaturito dai numerosi esposti e segnalazioni di attività di spaccio nella zona, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato tre pusher, tutti di origine africana, in piazza XX Settembre. In un caso, i poliziotti hanno notato un uomo, identificato poi in un cittadino egiziano di circa 30 anni, intento a vendere della cocaina a un passante. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di due involucri di sostanza e 205 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Arrestato in flagranza, è stato giudicato con rito direttissimo.

Durante il pomeriggio, poi, gli agenti hanno notato due soggetti in cerca di clienti a cui vendere la droga. I pusher, due nigeriani di circa 35 anni, dopo essere stati bloccati hanno provato a scappare. Accompagnati in Questura, sono stati perquisiti e trovati in possesso di frammenti di hashish per un peso complessivo di 12 grammi, e di 325 euro in contanti. Arresati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sono stati pure loro giudicati per direttissima.