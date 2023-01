Controlli straordinari in Bolognina e stazione, sequestrati droga e armi

Bologna, 31 gennaio 2023 - Quasi 300 persone controllate, una denuncia, due armi e 44 grammi di droga sequestrate. Sono solo alcuni dei risultati ottenuti dall'operazione interforze disposta dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, secondo gli indirizzi formulati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha presieduto il Comitato in Prefettura in città il 21 gennaio scorso, per ripristinare la legalità e una migliore vivibilità in Bolognina e nelle zone vicine alla Stazione Centrale.

I controlli, che seguono quanto già fatto a Milano, Roma e Napoli, sono partiti alle 18 dalla Bolognina, per poi estendersi fino a via Carracci a ridosso della Stazione Centrale. Alcune pattuglie hanno proceduto ai controlli amministrativi degli esercizi commerciali, mentre altro personale di polizia ha identificato le persone rintracciate su strada e ha avviato le contestazioni in caso di violazioni.

L'operazione, coordinata dal Questore di Bologna, ha visto l'impiego di 61 unità delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, con i relativi reparti speciali e le unità cinofile) e sei agenti della polizia locale, per i profili attinenti alla regolarità del lavoro negli esercizi della zona. In totale sono state controllate 276 persone (di cui 131 stranieri), di queste una è stata denunciata. I controlli hanno riguardato anche 72 veicoli, due le violazioni al codice della strada contestate, mentre otto sono stati gli esercizi pubblici finiti sotto la lente degli agenti. Infine sono state sequestrate anche due armi e 44 grammi di droga.