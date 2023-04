Controllo numerico, servono programmatori

Cercasi fresatoretrice cnprogrammatoretrice a Molinella. La risorsa dovrà lavorare su fresa a controllo numerico con possibilità di programmazione a bordo macchina con linguaggio Fanuc e Mazak. Indispensabile ottima conoscenza del disegno meccanico. Si richiede uso degli strumenti di misura base, altimetro e calibri vari. Possibilità di crescita all’interno dell’azienda, possibilità di programmazione 3d. Sarà indispensabile avere esperienza nella mansione di almeno due anni o adeguato titolo di studio. È richiesto il possesso della patente B ed essere automotomunitoa. È offerto un contratto a tempo determinato con scopo di assunzione a tempo indeterminato, mentre l’orario è a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni.