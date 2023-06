Contromano in A13 ad Altedo (Bologna): era ubriaco

Bologna, 5 giugno 2023 – Contromano in autostrada con un tasso alcolico da record. Fermato dalla polizia stradale consegna il bancomat invece della patente.

Si è conclusa così, l’altro giorno, la folle nottata di un automobilista, fermato dagli agenti alle 4 del mattino dopo che aveva imboccato in direzione opposta la A13 tra il casello di Altedo e il casello di Ferrara Sud in direzione Padova.

Le segnalazioni sono arrivate da diversi automobilisti, così, una pattuglia della Sottosezione autostradale di Altedo si è attivata immediatamente, e ha messo in atto la manovra di Safety car, che mira a rallentare il traffico presente in autostrada (di solito scarso nelle ore notturne) e creare una coda alle spalle della macchina della Polizia Stradale.

Poi è arrivata l’auto contromano: grazie all’attivazione di tutti i dispositivi di illuminazione visivi e acustici, gli agenti sono riusciti ad attirare l’attenzione del conducente, che ha pian piano rallentato, fino a fermarsi davanti all’auto della polstrada.

Poco dopo è scattato l’etilometro, anche se i dubbi evidentemente erano pochi: l’uomo alla guida dell’auto, all’atto di porgere i documenti ha dato ai poliziotti un bancomat al posto della carta d’identità, oltre a essere piuttosto confuso. Sottoposto al controllo etilometrico, l’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico altissimo pari a 2,53 gr/l.

Gli Agenti della Sottosezione autostradale di Altedo hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza, ritirandogli la patente in attesa del successivo provvedimento di revoca per la guida in contromano.