Contrordine sulle slot. Pillati allunga gli orari

Dopo lo stop incassato dal Tar, il Comune di San Lazzaro rivede la stretta che aveva imposto agli orari di funzionamento delle slot machine negli esercizi commerciali. L’ex sindaca Isabella Conti aveva firmato un’ordinanza che consentiva l’accensione delle ‘macchinette’ per un’ora sola al giorno, dalle 11.30 alle 12.30. Le associazioni di categoria avevano però fatto ricorso al Tar, che lo scorso 5 giugno ha sancito una sospensione cautelar del provvedimento. E così la nuova Giunta, guidata dalla sindaca Marilena Pillati, ha rivisto l’ordinanza, ritirando quella contestata della sindaca Conti e allargando le maglie. Ora le slot possono funzionare dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 tutti i giorni, festivi compresi. Inoltre, nella nuova ordinanza datata 14 agosto, si legge anche che "la ludopatia si combatte attraverso pratiche di concertazione con gli operatori di gioco e le istituzioni. L’obiettivo è attivare politiche preventive del fenomeno della ludopatia sul territorio, nel rispetto degli interessi privati in gioco e nel contemperamento dell’interesse alla salute dei cittadini con quello degli operatori del settore".

Secondo il Comune di San Lazzaro, sottolinea il documento firmato dalla sindaca Pillati, "gli strumenti di politica repressiva a disposizione delle autorità locali possono essere accompagnati da azioni positive di prevenzione e informazione sugli effetti della dipendenza da gioco d’azzardo". Nell’ordinanza del Comune si legge inoltre che le azioni a contrasto della ludopatia "possono essere messe in pratica attraverso delle concertazioni che vedono protagonisti non solo le forze politiche, ma tutti coloro che sono autorizzati a far funzionare gli apparecchi". Un percorso specifico sarà quindi attivato per arrivare a "misure condivise". Massimiliano Pucci, presidente dell’associazione di categoria As.Tro, ha dichiarato all’agenzia Agipro News che "è particolarmente apprezzabile che, nella nuova ordinanza, la sindaca Marilena Pillati riconosca l’importanza del coinvolgimento anche degli operatori del settore nella fase di elaborazione di misure volte alla prevenzione della dipendenza dal gioco. Questo può essere di buon auspicio per superare quel muro contro muro che sulle problematiche relative alle dipendenze da gioco non conduce da nessuna parte".