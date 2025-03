Convegno nel nome di Piccinini

Riscoprire la cura come relazione tra medico e paziente nel segno di un’alleanza terapeutica che rimetta al centro il valore infinito di ogni persona, nel solco dell’insegnamento di Enzo Piccinini, chirurgo del Policlinico Sant’Orsola. È il tema al centro del convegno ’Vivere o sopravvivere? Le sfide della cura, dell’educazione e della ricerca nella sanità di oggi’, in programma oggi dalle 9 alle 13 nell’Aula Magna Padiglione 5 ’Nuove Patologie’ del Policlinico Sant’Orsola di Bologna (via Massarenti 9). Il convegno, promosso dalla Fondazione Enzo Piccinini ETS insieme con l’Università di Bologna, è organizzato in occasione dei 25 anni dalla scomparsa del ricercatore. Al termine dell’evento, verrà assegnato del VII premio ’Enzo Piccinini’ al prof. Giancarlo Cesana, docente di Igiene Generale e Applicata dell’Università di Milano Bicocca. Per info: piccinini.premio@gmail.com