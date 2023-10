Convegno sulla Riforma del Terzo Settore a Castenaso: Novità Normative

"C’è bisogno di formazione, perché l’obiettivo è importante e ci sono tutti gli strumenti — sia normativi che sociali — per trarne buoni frutti". Il Comune di Castenaso invita gli operatori delle associazioni e i tecnici della pubblica amministrazione ad un momento di approfondimento, patrocinato dall’Assemblea Legislativa della Regione, sulla Riforma del Terzo Settore dopo l’approvazione della nuova legge regionale n. 32023, nell’aprile scorso. Oggi, alle 18.30, presso la Sala consiliare Bassi, alcuni dirigenti della Regione illustreranno tutte le novità sul processo di applicazione del Codice del Terzo Settore, tra cui l’introduzione del Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in cui stanno confluendo le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri regionali delle OdV e delle APS, per essere riconosciute quali ETS (Enti del terzo settore).

"I valori del terzo settore sono solidarietà, responsabilità, partecipazione, centralità della persona, equità e giustizia — riflette Lauriana Sapienza, assessore al Welfare del Comune di Castenaso —. Sono valori importanti, che lo Stato ha deciso di valorizzare. Insieme agli ETS la pubblica amministrazione è chiamata a programmare e a realizzare insieme gli obiettivi politici da perseguire per rispondere ai bisogni dei cittadini e realizzare il bene della collettività. Un cambiamento di paradigma radicale, che la Regione ha fatto pienamente suo, approvando questa nuova legge regionale". Nel distretto di Pianura Est, Castenaso si fa notare per la sua ricca scena associativa. Nel complesso, nel 2020, il Comune ne contava ben 39, segno di partecipazione civica della comunità locale. Interverranno all’incontro: Federico Alessandro Amico, consigliere regionale; Francesca Maletti, consigliera regionale e modera Lauriana Sapienza.