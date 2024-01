Convegno sull’intelligenza artificiale con il fisico Daniele Bonacorsi

Sarà l’Intelligenza Artificiale il tema del terzo appuntamento della rassegna ’Incontri al convento’, in programma domani alle 20,30 al Convento dei Frati Cappuccini. Ad affrontare questo argomento sarà il fisico e divulgatore Daniele Bonacorsi, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Unibo e coordinatore del corso di Dottorato in Data science and computation. Oltre allo studio delle collisioni protone-protone al Cern, suo principale oggetto di ricerca di Fisica Sperimentale, Bonacorsi lavora su sviluppi di algoritmi di Intelligenza Artificiale e sta anche conducendo un corso di formazione per insegnanti proprio su questo tema.