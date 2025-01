‘Convention Bureau’. De Scrilli presidente

Celso De Scrilli è il nuovo presidente del comitato tecnico del Convention Bureau, la divisione di Fondazione Bologna Welcome nata nel 2016 con il compito di promuovere Bologna come destinazione per congressi e convegni. Negli ultimi anni, la Fondazione ha lavorato per consolidare e migliorare le performance della destinazione, contribuendo a farle registrare risultati rilevanti nel settore degli eventi. "Il valore che i grandi eventi apportano al nostro territorio è inestimabile, generano infatti un impatto positivo culturale, sociale ed economico", sottolinea il presidente di Bologna Welcome, Daniele Ravaglia. "Intendiamo promuovere Bologna non solo come una sede di eventi, ma come un polo d’eccellenza capace di generare un impatto economico, culturale e sociale", assicura De Scrilli.