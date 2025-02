Conversazione con Miles Aldridge

Oggi alle 18 la Fondazione MAST ospiterà al MAST.Auditorium il fotografo britannico Miles Aldridge per un artist talk intitolato The Power of Colour. L’artista, in conversazione con Federica Muzzarelli, professoressa ordinaria di Storia della Fotografia al Dipartimento delle Arti, offrirà una panoramica sulla sua trentennale carriera toccandone tutti gli elementi salienti. Aldridge concluderà il suo intervento con un focus sulla mostra Chromotherapia, curata da Maurizio Cattelan e Sam Stourdzé.