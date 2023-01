Convivere con il lupo è possibile

Non è piacevole sapere che il proprio cane è stato sbranato da un lupo, animale ormai diffuso in tutto il territorio appenninico con presenza sporadica anche in pianura. Accettare la presenza del lupo è generalmente difficile. Ma se il lupo è tornato significa che la natura è sana e ha ripreso equilibrio guidando la reintroduzione di un animale selvaggio che era quasi scomparso. Certo, trovare il punto di convivenza è difficile. Il lupo è un predatore e quindi può capitare che aggredisca capi di bestiame ( soprattutto pecore), caprioli, cervi, daini (protestano anche i cacciatori per una presunta diminuzione della selvaggina disponibile) e qualche volta anche animali domestici. Alla presenza del lupo la società attuale è poco abituata e fatica ad attrezzarsi per mettere in campo difese che possano limitare i danni. Ma è necessario farlo. Ed è possibile. Nel Parco d’Abruzzo i pastori convivono col lupo e sanno come proteggere le greggi. A San Benedetto Val di Sambro dopo l’aggressione della cagnolina di la polizia locale ha organizzato un incontro pubblico proprio per parlare del ritorno del lupo, conoscerne il comportamento e così prevenire situazioni spiacevoli. L’informazione aiuta attraverso consigli e accorgimenti pratici a contenere o azzerare gli effetti del comportamento dei lupi verso la zootecnia o gli animali di affezione. Imbracciare il fucile deve essere l’estrema ratio.

mail: [email protected]