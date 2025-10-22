"Conviviamo con i lavori. Bologna è stimolante"

Sovrintendente Elisabetta Riva, come procedono i lavori nella sede storica?

"Dobbiamo abituarci a convivere con i lavori, con un dinamismo dei cantieri. Vorremmo portare a termine il restauro e la riqualificazione per riaprire nel febbraio 2027. Ci sono verifiche ingegneristiche da fare sul peso che porta la struttura, per poi proseguire con gare d’appalto. Interventi che verranno eseguiti nel 2026. L’attuale torre scenica funziona, occorre cambiare il graticcio e la meccanica di scena con altre due tappe".

Come cambierà la zona?

"Su via del Guasto attiveremo un dialogo con la zona universitaria. Questo spazio ospiterà una biglietteria e un bookshop, ispirati ai modelli europei. E’ poi previsto un intervento di adeguamento energetico".

Che rapporto ha con la città?

"È stato un po’ il destino a scegliere Bologna per me. E lo ringrazio: è vivace, plurale, ricca di contrasti stimolanti, da una parte la tradizione e dall’altra la massima innovazione. È raro trovare questa ricchezza in dimensioni contenute, ma Bologna ha le caratteristiche di una capitale culturale".

Si è già confrontata con i lavoratori sul tema della mancata riscossione del premio di produttività?

"Il tema non è stato né accantonato né dimenticato. La questione è ferma, capisco il disappunto e la frustrazione espressi. Si tratta però di un blocco legato a questioni tecniche e burocratiche complesse. Abbiamo riaperto il tavolo e ci siamo impegnati nella riscrittura. Stiamo condividendo il documento con gli organismi coinvolti e i sindacati. La cifra è già stata messa a bilancio".

Di che cifra si parla?

"Circa 500mila euro. La volontà politica di erogarla c’è, ma dobbiamo muoverci nei tempi e nei modi previsti dalla normativa".

Amalia Apicella