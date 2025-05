"Convoglio deragliato". Ma è un’esercitazione

Importante esercitazione quella avvenuta a Galliera, nella notte tra martedì e mercoledì. Un treno passeggeri proveniente da Bologna esce dai binari poco prima di raggiungere la stazione dove è prevista una fermata. Lo svio provoca il ferimento di alcuni passeggeri a bordo del convoglio. Il macchinista arresta il treno e provvede immediatamente a lanciare l’allerta alla sala operativa di Rete ferroviaria italiana, che attiva il piano di emergenza interno. Subito viene sospesa la circolazione dei treni nella tratta interessata dallo svio e viene richiesto l’intervento della polizia ferroviaria e delle strutture pubbliche di soccorso, come previsto dal protocollo condiviso da Rete ferroviaria italiana e servizio 118 della Regione Emilia-Romagna. I sanitari giungono sul punto di accesso alla linea ferroviaria e, accompagnati dal personale ferroviario, raggiungono il treno e prestano le prime cure alle persone infortunate, alcune delle quali vengono portate in ospedale in ambulanza.

È questo lo scenario dell’esercitazione di Protezione civile che si è svolta la scorsa notte in prossimità della stazione ferroviaria di Galliera, sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, organizzata da Rete ferroviaria italiana e FS security (Gruppo FS) con la partecipazione di: Trenitalia Tper, compartimento polfer di Bologna, 118 Emilia-Romagna, Protezione civile. Obiettivo comune è stato testare le procedure relative allo scenario del "soccorso ai viaggiatori". Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica dell’efficacia e rapidità del flusso comunicativo e del sistema di coordinamento tra i soggetti interessati, nonché alla familiarizzazione con l’infrastruttura ferroviaria, in particolare riguardo alle modalità e tempistiche di accesso e di intervento ai fini del soccorso. L’esercitazione rientra tra quelle previste dal piano delle esercitazioni di Protezione civile del gruppo FS per l’anno 2025. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

