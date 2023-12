Coop Agriverde premiata con il Lazzarino d’Oro

La Cooperativa Sociale Agriverde vince il Lazzarino d’Oro 2023. Questo ambito premio è il riconoscimento conferito ai cittadini che abbiano portato agli onori della cronaca la città di San Lazzaro nei più diversi ambiti: sociale, culturale, sportivo, imprenditoriale, storico e solidaristico. L’iniziativa è nata nel 2004 da un’idea di Franco Grazia, in quel tempo segretario del Centro sociale anziani ’La Baita’, con l’ appoggio di Mario Zini e di Giovanni Bettazzi, rispettivamente presidente e vicepresidente del circolo e dell’approvazione unanime del Comitato di Gestione. Fin dalla sua prima edizione, il "Lazzarino d’Oro" si è avvalso di una commissione composita e rappresentativa delle diverse realtà che operano attivamente sul nostro territorio e che poteva contare su profondi conoscitori della nostra città e delle sue istituzioni. Tra i premiati degli scorsi anni troviamo ad esempio Cristina D’Avena, Giovanni Cremonini, Estenio Mingozzi, monsignor Luigi Bettazzi, Werther Romani, il primo cittadino di San Lazzaro Isabella Conti e la banda di San Lazzaro.

Il premio quest’anno alla sanlazzarese Cooperativa Sociale Agriverde che offre servizi del verde e segue progetti d’inserimento lavorativo e riabilitativo con varie mission: fornire servizi e prodotti agro-ambientali di qualità, realizzati con professionalità e mediante tecniche d’avanguardia, operare nel pieno rispetto delle norme che regolano il mercato del lavoro, ricercare la massima collaborazione con gli enti pubblici del territorio, per rispondere ad esigenze socio-riabilitative ed occupazionali complesse .

"Sono stata onorata nel consegnare questo importante e prestigioso riconoscimento della nostra comunità, alla cooperativa Sociale Agriverde - spiega l’assessora al Welfare e Sanità Monica Falciatore -. Si tratta infatti di una realtà innovativa ed essenziale che opera nel nostro territorio dal 1986, grazie ad un’idea visionaria che mette in collaborazione il servizio d’igiene mentale e l’amministrazione comunale per la formazione e l’inserimento delle persone con disabilità psichica nel mondo del lavoro. L’attività della cooperativa Agriverde è la progettazione di servizi di qualità per il recupero di persone svantaggiate, partendo dai bisogni individuali della persona, creando relazioni e momenti di socializzazione, offrendo loro percorsi socio-riabilitativi e formativi". Si sono detti "onorati e pieni di gioia" dalla Cooperativa per questo riconoscimento prezioso. A fine consegna del premio un concerto della sonata 1 per tromba e pianoforte di Eric Ewazen.

Zoe Pederzini