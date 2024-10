Coop Alleanza, 20mila euro per l’Ageop

Un gesto di solidarietà. Coop Alleanza 3.0 ha raccolto e donato quasi 20mila euro per la campagna ‘Sono cavoli miei’ di Ageop Ricerca Odv. L’associazione, che si occupa di prevenzione e cura oncologica , segue da oltre 40 anni i giovanissimi in terapia nel dipartimento di Oncoematologia Pediatrica del Sant’Orsola. La somma raccolta è stata consegnata con un simbolico maxi assegno da Marco Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0, alla direttrice dell’associazione Francesca Testoni (nella foto).

"L’iniziativa è stata voluta dai soci della cooperativa – precisa il presidente –. Sono loro che hanno scelto di devolvere parte dei punti spesa a sostegno della ricerca sul microbiota intestinale per la cura dei bambini ammalati di tumore". I pazienti non sono pochi in quanto "in Italia ogni anno si ammalano di cancro circa 1.500 bambini e 700 adolescenti" come spiega Riccardo Masetti, pediatra oncoematologo.

"L’obiettivo della comunità scientifica – chiarisce Masetti –, è finanziare la ricerca. Siamo grati alla cooperativa per il suo contributo fondamentale". Coop Alleanza 3.0 ha infatti raccolto – con la partecipazione di ben 132mila persone – 138mila euro a livello nazionale , destinandone 60mila alle strutture e realtà della regione che si occupano di malattie oncologiche. "Il cancro, specialmente a livello infantile, ha bisogno della solidarietà – afferma la diretrice di Ageop –. Crediamo nella sussidiarietà orizzontale, siamo una società fatta non solo di individui, ma di una comunità. Tutti possono fare qualcosa, non limitandosi a guardare solo al proprio orto".

"La partecipazione è nel nostro Dna – ricorda Cifiello –. Ritengo molto importante coinvolgere e sensibilizzare la base sociale alla lotta contro il cancro".

