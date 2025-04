Coop Alleanza 3.0. Il bilancio sorride: utili per 18 milioni: "Sempre vicini ai soci"

"Ambizioso, con i piedi per terra, vicino ai soci e con un sorriso rivolto ai più deboli". Così Domenico Livio Trombone, presidente Coop Alleanza 3.0, ha celebrato l’esito positivo del bilancio 2024, dove il gruppo ha confermato l’utile dello scorso anno. Sale infatti a 18 milioni di euro il profitto del gruppo (rispetto al milione del 2023) e a 11 milioni quello della cooperativa. Una riprova del buon esito del bilancio è anche nell’aumento delle vendite ’a insegna’, che raggiungono i 5,736 miliardi (+9 milioni di euro rispetto al 2023), nonostante una riduzione del perimetro operativo. Tutto questo in uno scenario di mercato "complicato", in cui "i consumi non si sono ancora ripresi", argomenta Trombone.

Oggi, però, "ci presentiamo con i conti in ordine", specifica. Durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio 2024, infatti, i vertici di Coop Alleanza 3.0 appaiono soddisfatti, a maggior ragione dopo aver registrato una crescita di 324 milioni di euro in sei anni. Così, dopo questa ‘doppietta’ di bilanci positivi (2023 e 2024), Milva Carletti, direttrice generale Coop Alleanza 3.0, ha annunciato l’obiettivo del gruppo: "Vogliamo aprire una serie storica di rendiconti dal segno ‘più’". Un risultato al di sopra delle aspettative grazie all’avanzamento del piano di investimenti 2023-2027 da 760 milioni di euro in totale. Così si è arrestato anche l’aumento dell’indebitamento netto: 1,9 miliardi di euro, di cui 850 milioni di debiti verso le banche.

In frenata anche la riduzione del patrimonio netto della ditta (oggi di 1,59 miliardi), racconta Carletti ribadendo che "gli anni delle grandi perdite sono finiti". L’unico segno ‘meno’ del bilancio è nella gestione caratteristica: -45,6 milioni di euro (-38,6 milioni nel 2023). Tuttavia è una negatività "prevista" dal gruppo, influenzata "dall’emissione di 80 milioni di euro per migliorare la convenienza (nel 2023 sono stati 25 i milioni investiti in questo ambito, ndr) della nostra offerta commerciale", descrive Carletti.

Così, la strategia dell’azienda è chiara: "Puntiamo sul marchio Coop" affermano in coro Trombone e Carletti, guardando già al 2027, anno in cui il gruppo mira a raggiungere una "significativa" quota del 40% di prodotti Coop sugli scaffali, oggi al 31,2%. Sono quasi raddoppiati, invece, gli introiti provenienti dalla gestione non-retail (immobiliare, finanziaria e partecipata): 82,8 milioni di euro nel 2024 contro i 48,9 milioni di euro del 2023. E poi anche un centinaio di milioni di euro investiti nell’ammodernamento della rete (con la costruzione di tre nuovi negozi di cui uno in via Ferrarese) e nell’innovazione tecnologica.

Questo porta i dirigenti del gruppo a pensare che anche "il 2025 sarà un buon anno. Puntiamo ai 20 milioni di euro di bilancio positivo e ai sei miliardi di euro di vendite a insegna". Per il futuro, però, "serve un modello di governance più fluido nel processo decisionale, andando quindi verso una gestione duale, quindi creando un Consiglio di sorveglianza da affiancare al Cda", sottolinea Trombone. Alla fine del 2024 il gruppo ha raggiunto 2.227.911 soci, che hanno espresso l’80,8% del totale delle vendite (+0,7% rispetto al 2023).

Giovanni Di Caprio