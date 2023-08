Coop Alleanza, donati 500mila euro

Oltre mezzo milione di euro – 400mila dei quali già assegnati – raccolti per i lavoratori di Coop Alleanza 3.0 colpiti dall’alluvione. È la cooperativa a fornire l’aggiornamento della raccolta per i propri addetti e le loro famiglie. Diversi gli strumenti messi a disposizione. In loro favore, sin dai primi momenti dell’emergenza, Coop Alleanza 3.0 ha istituito un fondo di solidarietà a cui ha nell’immediato devoluto 100mila euro, a cui si sono aggiunti oltre 120mila euro provenienti dalle donazioni in denaro promosse tra i colleghi. È stata così ottenuta la cifra di oltre 220mila euro grazie ai quali, a chi ne abbia fatto richiesta viene erogato un contributo straordinario "che nella maggior parte dei casi sarà contenuto nello stipendio previsto nei prossimi giorni e che potrà arrivare fino a 4mila euro", fa sapere il colosso coop. Ma non è questa l’unica iniziativa solidale adottata per i lavoratori che hanno subito danni dagli eventi di maggio. C’è anche la raccolta di ’ferie solidali’, con la quale i lavoratori di Coop Alleanza hanno potuto donare giornate delle loro ferie a chi è stato costretto ad assentarsi dal lavoro. Con un aiuto da parte della cooperativa si è arrivati a giornate di ferie solidali per un controvalore di circa 180mila euro. Al totale di oltre 500mila si arriva con quanto raccolto dal movimento cooperativo nazionale.