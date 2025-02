Coop Ambasciatori. Armeni porta i lettori a Roma in via Rasella

Appuntamento alle librerie Coop Ambasciatori, oggi alle 18, per l’incontro con Ritanna Armeni e la presentazione del libro A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà (Ponte alle Grazie). A dialogare con l’autrice sarà Tiziana Primori.

La giornalista e scrittrice nel volume conduce i lettori in quel terribile pomeriggio di primavera del 1944 in via Rasella e mette in scena uno degli episodi più emblematici della Resistenza romana in cui hanno perso la vita 335 italiani.