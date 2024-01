Coop dona oltre 2 milioni: "Pronti a rilanciare coltivazioni e spazi verdi"

Oltre 2,1 milioni raccolti da 81mila donatori fra soci, dipendenti, consumatori e fornitori. È questo il risultato della campagna di raccolta fondi avviata a maggio 2023 da Coop, dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio Emilia-Romagna e Marche. I numeri e le linee di intervento sono stati presentati ieri, a Conselice (Ravenna), uno dei territori più colpiti dal disastro. I fondi finanzieranno interventi di ripristino e innovazione delle coltivazioni in sette cooperative agricole e di riforestazione urbana nei nove comuni più colpiti. Così nei campi prenderanno forma nuovi pereti e noceti, piantagioni di noccioli e vivai di asparagi e fragole e, accanto a loro, compariranno tecnologie a basso impatto ambientale, impianti di irrigazione capaci di efficientare l’uso di acqua e macchine agricole elettriche che permetteranno di azzerare le emissioni di CO2 e ridurre l’inquinamento rumoroso. Per quanto riguarda i centri abitati, si lavorerà sui sentieri, i parchi e il verde urbano di Marzabotto, Conselice, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo, Faenza, Meldola, Forlì e Cesena.

C’è poi un terzo filone nel quale si è incanalato il contributo ottenuto dalla raccolta fondi, destinato ai dipendenti di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno che hanno subito danni in seguito all’emergenza: a loro sono andati ristori in denaro e ore e giornate di ferie donate dai colleghi per fronteggiare le esigenze di ripristino e di cura delle case. Le donazioni ai dipendenti sono state erogate subito, mentre quelle destinate al territorio vengono consegnate oggi, dopo una valutazione delle esigenze delle comunità colpite.

Sul fronte agricoltura, la coop bracciantile Massari di Conselice (Ravenna) prova a ripartire ricostruendo il suo pereto biologico e raddoppiandone le dimensioni. Il Cab è diventato, infatti, uno dei simboli dell’alluvione in Emilia-Romagna: quando arrivò la piena la cooperativa acconsentì ad abbassare il livello degli argini, per far sfogare l’acqua nei propri campi e alleggerire la pressione verso l’abitato di Conselice. Alcuni vitigni sono rimasti sotto l’acqua per oltre dieci giorni. Le strade che collegano le coltivazioni non sono ancora del tutto ripristinate e il 95% della produzione annuale è andato perso. "Siamo orgogliosi del riscontro ottenuto da questa campagna di donazione – ha ammesso Marco Pedroni, Presidente Ancc-Coop –. Nel caso delle coop agricole stiamo investendo su progetti che tengano conto delle evoluzioni climatiche e dell’impatto che si sta determinando sulle nostre colture puntando su un aumento delle varietà e su una maggiore capacità di resistenza alle avversità. È come se puntassimo su un cambio di paradigma".

Marco Principini