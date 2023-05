Coop Reno: bilancio ok per la festa dei 35 anni

Coop Reno si presenta alle assemblee separate con un altro biancio positivo, erogando ristorno ai soci, premio aziendale ai dipendenti e un utile di oltre mezzo milione di euro.

"Tornare a fare la assemblee in presenza dopo quattro anni e portare ai nostri soci un altro bilancio positivo è sicuramente il modo migliore per festeggiare i nostri 35 anni- afferma il presidente del cda Andrea Mascherini (nella foto)-. Nonostante le grandi difficoltà del contesto internazionale ci presentiamo ai nostri soci in 33 assemblee separate, con un utile di oltre 500mila euro e portando una proposta di ristorno di oltre 300mila euro, valorizzando al massimo gli acquisti di prodotti a marchio Coop. La proposta di ristorno infatti ha un valore triplo su questi acquisti rispetto agli acquisti di marca (0,45% di ristorno sul prodotto a marchio Coop rispetto allo 0,15% su acquisti di altre marche)

Daremo inoltre un premio aziendale ai nostri colleghi per un importo di oltre 300mila e soprattutto un altro dato molto importante legato alle nostre politiche del personale, potremo evidenziare che nel corso del 2022 sono state stabilizzate e assunte a tempo indeterminato 85 persone, dato che equivale a circa il 10 per cento della squadra che lavora in cooperativa.

È stato un anno particolarmente difficile - prosegue Andrea Mascherini- i rincari delle merci, dei trasporti e delle bollette hanno molto penalizzato il potere di acquisto delle famiglie, anche noi abbiamo dovuto aumentare i prezzi di tanti prodotti durante l’anno, ma questi aumenti erano solo una piccola parte degli aumenti dei listini che ci sono arrivati; soprattutto nel primo semestre del 2022 che ha visto le impennate dei prezzi più alte, ci siamo fatti carico della maggior parte di questi aumenti perché anche questo vuol dire fare bene il nostro ruolo di Cooperativa di Consumatori".

Le prossime assemblee segneranno anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, dopo 3 anni particolarmente positivi, nei quali, nonostante la pandemia, lo sviluppo ha visto l’apertura di 5 supermercati e 2 stazioni di carburanti, con un incremento del fatturato complessivo rispetto al periodo pre-pandemia di oltre 50 milioni di euro.

Coop Reno conta oggi su 48 supermercati e 5 distributori, 869 dipendenti, oltre 86mila soci di cui oltre 10mila soci prestatori; le vendite 2022 della rete di supermercati oggi presenti su 6 provincie tra Emilia-Romagna e Veneto sono state 187.763.118, e insieme alla società di carburanti il fatturato del gruppo Coop Reno supera i 258 milioni di euro.