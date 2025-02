Coop Zanichelli. L’adolescenza con Luca Nicoli

Oggi alle 18, alle Librerie.coop Zanichelli di

Piazza Galvani 1/, Luca Nicoli

presenta il libro

In caso di adolescenza rompere il vetro. La via per l’autostima (Enrico Damiani ed). Dialoga con l’autore Francesca Rimondi. Lo psicanalista e saggista Nicoli intende affrontare il rapporto tra adolescenza ed emergenza. Un attimo prima sembra tutto tranquillo, in ordine, cadenzato da rituali infantili e morbide scoperte. Poi, tutto a un tratto, scoppia l’incendio. Mentre bruciano certezze e competenze, gli

adulti si ritrovano disorientati e persi. Perché essere genitori è un lavoro difficile e continuamente mutevole.