Cooperare per innovare . Nuove risorse alle imprese

Confcooperative promuove una call dedicata a cultura, innovazione, creatività e sostenibilità. "Con Atelier Sì – ha dichiarato Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia – organizziamo una serata dedicata agli aspiranti impresari e cooperative sociali per presentare una call dedicata a nuovi progetti di impresa. Aspettiamo creativi e innovatori".

Stasera, a partire dalle 19, al teatri Atelier Sì, in via San Vitale 69, sarà presentata una call per sollecitare gli aspiranti imprenditori culturali e creativi nel territorio di Bologna, Modena e Reggio Emilia: è N-gage – Cooperare per Innovare, lanciata da Confcooperative Terre d’Emilia, nell’ambito del progetto di promozione associativa della centrale cooperativa dei tre territori. La chiamata è finalizzata a promuovere la costituzione e lo sviluppo di imprese cooperative o sociali nell’ambito culturale, della sostenibilità e dell’innovazione sociale e tecnologica.

Nel corso della serata, la cooperativa teatrale Atelier Sì proporrà lo spettacolo ’La mappa del cuore di Lea Melandri. L’ingresso è gratuito ma necessario prenotare sul sito.

"Si desidera incoraggiare i professionisti, i gruppi informali, le associazioni e, più in generale gli enti del Terzo Settore, a concretizzare le loro idee imprenditoriali in progetti cooperativi, con l’obiettivo di realizzare iniziative sostenibili, innovative e collaborative. Attraverso un percorso di supporto e di accompagnamento offerto da Confcooperative col programma Imprendocoop, i partecipanti avranno accesso a strumenti di formazione, mentoring e risorse economiche per dare vita alle proprie idee e inserirle in un contesto di impresa cooperativa", spiega Ravaglia.

La call scadrà a fine mese, l’appuntamento di stasera, sarà quindi di massima importanza per valorizzare l’adesione di aspiranti imprenditori che intendano valorizzare la propria attività nella forma cooperativa e/o dell’impresa sociale.

Per maggiore informazoni sulla call indetta visitare il sito: www.ngagecooperiamo.it/call