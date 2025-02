Cooperare per innovare. Una rete per realizzare le buone idee dei giovani

Si chiama Cooperare per innovare, la nuova call di Confcooperative Terre d’Emilia (620 imprese associate, con 135mila soci e 47mila occupati nelle province di Bologna, Reggio e Modena) per sostenere il rafforzamento delle attività dei giovani, dei liberi professionisti e delle associazioni che si muovono negli ambiti di cultura, creatività, sostenibilità e innovazione.

"Come Confcooperative abbiamo scelto di agire su aree caratterizzate da una forte precarietà del lavoro e da fragilità nel rapporto con il mercato, una situazione che non premia adeguatamente competenze e creatività dei più giovani, che spesso hanno meno strumenti per rispondere", spiega il vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Daniele Ravaglia (foto).

"Proprio per questo – prosegue – puntiamo a offrire al territorio nuove opportunità di aggregazione che prendano corpo in percorsi imprenditoriali che valorizzino le individualità, le attitudini e le specializzazioni, ma al contempo consentano a giovani e professionisti di strutturarsi in realtà più forti e organizzate nei rapporti con la committenza. Confidiamo chi ha idee venga a proporci i propri progetti".