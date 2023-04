Cooperative, Mota guida l’Alleanza "Costi in aumento, ma le tariffe no"

Il presidente di Agci, Massimo Mota, guiderà l’Alleanza delle cooperative di Bologna per il prossimo mandato. È quanto deciso dal comitato esecutivo dell’organismo che raccoglie le tre centrali cooperative. I lavori sono stati coordinati dal presidente uscente, Daniele Ravaglia, rappresentante di Confcooperative.

Nel dibattito, la cooperazione bolognese ha fatto il punto sullo stato di salute delle imprese cooperative, esprimendo preoccupazione per l’aumento generale dei costi, che non è stato accompagnato da un adeguato incremento delle tariffe a favore delle cooperative di lavoro e di quelle sociali.

Problemi altrettanto "pesanti", spiegano i cooperatori, investono la ristorazione collettiva.

Una nota positiva è stata espressa invece per quanto riguarda l’impegno del Comune nel portare avanti la riqualificazione di importanti parti della città, in modo da rispondere all’emergenza abitativa che sotto le Due Torri è sempre più un cruccio.

Un altro segnale importante è giunto a livello nazionale con il Codice Appalti, che prevede adeguamenti delle tariffe dei futuri appalti di servizi in caso di aumenti contrattuali, così come per la difesa del ruolo dei consorzi artigiani e cooperativi, un pezzo importante dell’economia cooperativa bolognese. Quanto al Pnrr, "una politica di investimenti in strutture di servizio come quella in atto, se non accompagnata da una adeguata certezza della spesa corrente per il suo mantenimento in funzione, può risultare inefficace e peggiorare i divari", ammoniscono i cooperatori.