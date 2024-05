Cooperazione, lavoro di squadra. L’incontro di Fondazione Yunus

Oggi alle 18.30, YunuStage fa tappa sotto le Due Torri, al Cinema Teatro Bristol (via Toscana 146), con il talk ’Cooperazione allo sviluppo. Il mondo incomincia dal territorio’. L’ospite d’onore è il professore Romano Prodi, in dialogo con Alice Fanti, direttrice di Cefa Onlus, Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Raffaella Campaner, prorettrice dell’Unibo, Giuseppe Torluccio, vicepresidente Fondazione Yunus Italia, e Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino. Diversi i temi da trattare, come il ruolo del territorio per i percorsi di cooperazione internazionale, la collaborazione tra istituzioni, Ong e aziende, poi modelli di business sostenibili.

L’iniziativa è promossa da MCL - Bologna per i dieci anni dalla scomparsa del senatore Giovanni Bersani. Al termine del convegno, poi, ci sarà una pausa dalla durata di mezz’ora. A seguire, gli ospiti e i partecipanti avranno l’occasione di assistere alla proiezione di Bigger than us - Un mondo insieme, di Flore Vasseur. Alle 20.30, partirà la riproduzione del film che tratta di temi dell’attivismo giovanile sui temi ambientali.

È possibile partecipare alla proiezione con un biglietto a prezzo agevolato, prenotabili come indicato qui sotto.

Si può prenotare il biglietto omaggio al link https://bristol.popupcinema.18tickets.it/film/23586, ed è disponibile un codice sconto per un biglietto a persona (ORC05A8F11DD5).

Per partecipare all’evento organizzato da Fondazione Yunus Italia e promosso da MCL - Bologna, bisogna iscriversi all’evento seguendo il link qui riportato: https://forms.gle/rN7EMv7MWD26KDYZ8.