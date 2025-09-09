Coopservice cerca 700 guardie giurate

"È tanta la voglia di sicurezza". L’istituto di vigilanza Coopservice è alla ricerca di guardie giurate da inserire in Emilia-Romagna nelle sedi di Forlì, Cesena,Modena, Reggio Emilia, Bologna. L’azienda ha organizzato per venerdì 12 settembre, dalle 9 alle 18, un ’recruiting day’ online. L’assunzione di nuove guardie giurate rientra nel piano industriale 2024 - 2026, che prevede 700 nuovi ingressi nell’ambito della sicurezza e vigilanza privata. Le figure selezionate si occuperanno di attività di vigilanza, piantonamento, antirapina, antitaccheggio e televigilanza. Verrà data priorità a guardie giurate in possesso di decreto in corso di validità. Per coloro che non sono in possesso dei titoli l’istituto organizzerà dei percorsi di formazione. Inclusi anche alloggio e un pacchetto welfare per chi sceglierà di trasferirsi in Emilia-Romagna. Per partecipare è necessario inviare una mail a recruiting.sicurezza@coopservice.it o compilare il form nella pagina web dedicata. In foto Roberto Olivi, presidente di Coopservice.