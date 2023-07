Coopservice in salute Fatturato di 705 milioni

Il 2022 è stato un anno di crescita per Coopservice, uno dei principali operatori nel mercato del facility management. I soci hanno approvato un bilancio che vede in miglioramento tutti gli indici finanziari. Coopservice ha chiuso l’anno con un valore della produzione di 705 milioni, più 2% rispetto ai 691 milioni del 2021. La crescita è avvenuta in tutte le linee di business. L’utile è stato di 9 milioni, più 11% sull’anno prima. Gli occupati di Coopservice sono 16.872, in leggero calo rispetto ai 17.110 del 2021, differenza dovuta al mix di servizi e alle normali dinamiche previste dai cambi di appalto. È stato approvato un ristorno di 1,2 milioni, che sarà distribuito ai soci, i quali vedranno anche remunerata e rivalutata, con un tasso del 4%, la quota di capitale sociale. Positivi anche i risultati del Gruppo Coopservice, presente in dieci Paesi, che comprende Servizi Italia, società quotata in Borsa. Il Gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 1,134 miliardi di euro, in crescita dell’1,8% (in foto, il presidente Roberto Olivi).