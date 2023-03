Coordinamento infermieri nella residenza per anziani

Seacoop, Cooperativa Sociale di Imola ricerca una figura di Ras, Responsabile attività sanitarie da inserire presso Casa Residenza Anziani, certificata UNI EN ISO 9001 -2015 e gestita in regime di accreditamento con la Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con l’Ausl di Imola. La risorsa verrà inserita in un’équipe multidisciplinare e si occuperà del coordinamento del lavoro degli infermieri. La risorsa avrà l’opportunità di svolgere mansioni strettamente infermieristiche a contatto diretto con gli utenti e i loro familiari. Requisiti indispensabili: possesso di laurea triennale in Scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale, iscrizione OPI, ottime capacità di coordinamento, gestione e organizzazione di gruppi di lavoro, immediata disponibilità al lavoro su turni. Si offre contratto full time da 38 ore settimanali (25 ore come Ras e 13 ore come infermiere), livello D2 Ccnl cooperative sociali più incentivi economici specifici (indennità di funzione, premi trimestrali e altre indennità) e prospettive concrete di stabilizzazione a tempo indeterminato.