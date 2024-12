Copaps celebra i suoi 45 anni senza barriere

Più che un anniversario è un percorso quello che celebra anche con una passeggiata inclusiva la cooperativa agricola sociale Copaps, una delle prime esperienze in Italia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate che giunge a compiere 45 anni.

Radici solide che affondano nel fertile terreno del podere Cà del Bosco, in via Maranina, a Sasso Marconi. Un centinaio di ettari con una quarantina di ‘ragazzi’ svantaggiati ed altri ottanta soci lavoratori, tutti attivi nella manutenzione del verde e dell’ambiente, nella produzione biologica di frutta e ortaggi, alla coltivazione di fiori e piante ornamentali,e al lavoro in laboratori alimentari e di falegnameria.

Nel centro aziendale a poca distanza dalla Porrettana si svolgono le attività di fattoria sociale e di produzione agricola destinata anche all’agriturismo Parco della Chiusa di Casalecchio. Mentre buona parte della forza lavoro è impiegata in servizi di cura dei giardini a Casalecchio e Sasso, nella gestione quotidiana dei Centri di raccolta, ex isole ecologiche, di Sasso, Marzabotto, Vergato e Grizzana. "Siamo cresciuti tanto in questi ultimi anni – racconta la presidente Elisabetta Pallotti – in particolare su impulso del settore ambientale. Senza però trascurare l’assistenza e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che rappresentano un terzo della nostra forza lavoro. Altri sono ospiti dei centri socio assistenziali, e da poco abbiamo avviato le pratiche per aprire un centro socio occupazionale a Casa santa Margherita, nel parco della Chiusa dove siamo impegnati nella gestione complessiva".

Così per quattro giorni, fino a martedì, questo sodalizio si prende un po’ di tempo per una riflessione in pubblico sul bilancio della sua esperienza. L’inizio è stato ieri nel Salone delle decorazioni a Colle Ameno con la presentazione del bilancio sociale, al quale è seguita una tavola rotonda con Lorenzo Sandri, Rita Ghedini, Ilaria Avoni, Andrea Passerini, Giancarlo Nigelli, Daniele Bergamini, Danilo Rasia, Francesca Isola, Leonardo Callegari e Alberto Alberani. Nella vicina Villa Davia è stata inaugurata la mostra fotografica che narra in testi e immagini i primi 45 anni di attività di Copaps. Oggi sono in programma una camminata e una pedalata inclusiva aperte a tutti da Sasso attraverso Cà del Bosco a Villa Davia.

Gabriele Mignardi