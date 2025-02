Copernico, allieva ferita da lavandino. Scatta lo sciopero degli studenti

"Una manifestazione interscolastica per chiedere spazi e istituti idonei e sicuri". Ad annunciarlo è il Collettivo degli studenti del liceo Copernico, dove lo scorso venerdì una studentessa è rimasta ferita, riportando alcune lesioni alla schiena, a causa della caduta di un lavandino che, spezzandosi, ha trascinato l’allieva per terra. Questa è "l’ennesima dimostrazione di un problema sistemico e gravissimo: la precarietà delle infrastrutture scolastiche" tuonano. La colpa? "Il disinvestimento nella scuola pubblica e di chi ha deciso di ridurre costantemente le risorse destinate all’istruzione – afferma il Collettivo –. Per questo abbiamo deciso di chiamare una manifestazione interscolastica cittadina". Intanto, lunedì 3 marzo al Copernico ci sarà un’assemblea aperta a tutti, dove si discuterà delle "modalità, data e percorso del corteo".

m.m.