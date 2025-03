Copernico, i ragazzi:: "Ascoltateci"

L’occupazione del liceo Copernico non si ferma. Anche ieri studenti e studentesse hanno continuato a manifestare. E proseguiranno "per altri giorni", racconta Bianca, una delle occupanti dell’istituto. L’obiettivo dei giovani è essere ascoltati dalla dirigenza e dalla preside Claudia Giaquinto. Ma anche che le rivendicazioni, espresse in un manifesto concentrato su sei punti, siano accettate. "Vogliamo essere riconosciuti come collettivo – prosegue Bianca –. Inoltre deve essere rivisto il regolamento d’istituto. L’edilizia deve tornare un elemento centrale visti i problemi infrastrutturali, deve essere considerata la salute mentale degli studenti, sempre più difficile, anche attraverso un supporto psicologico con degli sportelli d’ascolto. E poi serve l’educazione sessuo-affettiva". Da questi temi centrali ecco l’avvio dell’occupazione nella giornata di lunedì. La manifestazione arriva dopo quella della scorsa settimana del Minghetti, terminata sabato con una spaccatura nel corpo docente e 12 studenti denunciati. Al liceo Copernico, in via Garavaglia, gli occupanti sono oltre 400. Dibattiti politici, anche con professori, attività ricreative, cineforum a tema, analisi sulla Palestina, tornei sportivi e convegni. "Martedì ci sono stati dei fori in una porta e questa cosa è stata utilizzata dall’istituto per chiudere ogni trattativa con noi, cosa che già si stava verificando. Assurdo, secondo noi, che per dei buchi si vadano a sminuire le nostre rivendicazioni. Riconosciamo i danni e ci prendiamo le responsabilità noi studenti di ripararli. Ma parliamo di danni minimi rispetto alle occupazioni degli scorsi anni", conclude Bianca.

Nicholas Masetti