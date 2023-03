Copernico, occupazione in vista Potrebbe partire già da lunedì

Occupazione del liceo Copernico: sì, ma non sono chiare né le motivazioni né quando potrebbe succedere. Le voci di ’corridoio’ sibilano che sarà lunedì, più o meno in tandem con il liceo Minghetti il cui collettivo si è tenuto il 21 marzo, mentre il liceo Sabin ha fissato per oggi la riunione, al pari del liceo Galvani. Lo schema ricorda molto quello dello scorso anno quando, a mano a mano che un istituto finiva l’occupazione, ne partiva un altro in sorta di catena. Sulla pagina del collettivo Cope, al momento, si legge un sibillino ‘Il giorno si avvicina. Seguiranno aggiornamenti’. Di certo durante l’intervallo in occasione dell’assemblea di Istituto, come si vede in un video, circa 200 studenti su 1.700 si sono ritrovati in cortile per votare l’occupazione. ‘Bella regaz! – scrive il collettivo –. Nell’assemblea è stata fatta una plenaria con tema occupazione. E’ stata fatta una votazione per stabilire quante persone fossero d’accordo. E la maggioranza quasi assoluta di voi si è dichiarata a favore. Cercheranno di spaventarvi, ricordate sempre che l’occupazione è un diritto degli studenti e siamo qua per rivendicare ciò che ci spetta". Quindi il consiglio è di leggere "il manifesta che è stato mandato ai vostri rappresentanti di classe. Alcuni di voi hanno detto di non aver capito bene cosa si farà. L’occupazione ha senso farla solo se la vogliono gli studenti, oggi abbiamo capito che volete farla. Vediamo che succede".