Copernico senz’acqua, 1.700 liceali a casa

Finita la prima ricreazione, alle 10 i 1.700 alunni sono stati mandati a casa, dalla preside del liceo Copernico, Fernanda Vaccari, perché, a causa dei lavori in emergenza del tram in zona fiera, Hera ha chiuso l’acqua. Il tutto senza avvertire il liceo che, oltretutto, si è trovato ad affrontare una situazione igienica molto critica. In pratica, il consorzio Cmb che esegue i lavori per conto del Comune aveva avvisato Hera dei lavori, ma quando il perimetro del ’cantiere’ viene allargato, nessuno avvisa il liceo che, alle 8, aveva iniziato le lezioni. Non ottenendo risposte convincenti da Città metropolitana e Hera, il Copernico di manda tutti a casa perché la situazione era davvero critica.