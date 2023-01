Coperte e thermos, i fan oltre il gelo

"I just wanna feel real love…". Ernesto intona quasi tutta la canzone quando gli chiedi perché gli piaccia Robbie Williams. Ha 36 anni, ma è un "fan sfegatato", dice, da quando ne ha 16. Al collo porta una sciarpa con la scritta Robbie Williams, XXV tour 2023. "È una passione che mi ha trasmesso mia mamma – racconta –. Sono arrivato alle 2 di notte, in treno da Napoli. Ora voglio solo godermi una serata piena di emozioni, perché la sua musica è spettacolare". Non solo sciarpe, ma anche coperte termiche perché, in fila dalla notte prima, le temperature che sfiorano lo zero si fanno sentire.

E i tanti fan che vengono da lontano e hanno aspettato per quasi un giorno all’entrata dell’Unipol Arena si sono attrezzati con thermos, materassini gonfiabili e piumoni stesi a terra a mo’ di letto. Elena arriva da Milano, ha 40 anni ed è avvolta da un giorno nella sua ‘coperta oro’. "Seguo Robbie Williams da sempre– racconta –, ho visto tantissimi suoi concerti live, ma ogni volta ti prende il batticuore, come se fosse la prima". Vittoria, Mauro e Cristian sono una famiglia: mamma, papà e figlio di 15 anni. Lei ha disegnato sulle guance una ‘R’ e una ‘W’, segue il cantante da quando si esibiva con i Take That, infatti la sua canzone preferita è ancora Everything Changes che Robbie cantava insieme alla band. È con questo brano che ha fatto crescere l’interesse in casa. Sono arrivati da Trento, ma non è la prima volta che si spostano per seguire i tour della pop star. Per i 25 anni di carriera, però, si aspettano "la magia di sempre e anche qualcosa in più, uno spettacolo indimenticabile, insomma". Angels invece è il pezzo di Gaetano, 29 anni, anche lui di Milano. "Penso che sia una delle ultime pop star classiche – dice –. Le sue canzoni sono per tutti, aperte a ogni tipo di influenza, genere e pubblico".

Amalia Apicella