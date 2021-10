Bologna, 9 ottobre 2021 - A Bologna il Crescentone di piazza Maggiore si riempie di colori: quelli delle coperte di maglia, composte da ben 2.400 quadrati, che oggi e domani possono essere acquistate per sostenere le associazioni cittadine impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne. E' il progetto "Viva vittoria", nato a Brescia nel 2015, che sbarca sotto le Due torri dopo aver già toccato altre numerose città italiane.



"Un'idea bellissima che fa leva sull'autonomia e la consapevolezza delle donne e la relazione tra loro attraverso la realizzazione di queste coperte", afferma su Facebook il sindaco uscente Virginio Merola. Dall'assessora con delega alla Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne, Susanna Zaccaria, sempre via Facebook arriva "un grazie di cuore a Cristina Longati (titolare del Caffè dei gomitoli che ha raccolto le coperte, ndr) che ha fatto un lavoro eccezionale e a tutte le persone che hanno contribuito per la realizzazione di questo progetto". Il ricavato dell'iniziativa bolognese andrà alla Casa delle donne per non subire violenza, all'Udi, a Sos donna e a Mondo donna.