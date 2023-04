Coperti i posti per due medici di base: "E ora parte la casa della salute"

Arrivati ad Anzola due nuovi medici di base. Lo comunica, con soddisfazione, il sindaco Giampiero Veronesi. "Dopo vari bandi andati deserti – spiega il primo cittadino – finalmente posso comunicare ai miei concittadini che sul territorio anzolese sono arrivati due nuovi medici di medicina generale. A questi professionisti diamo dunque un caloroso benvenuto. Nell’occasione segnalo inoltre che siamo stati l’unico territorio del Bolognese a coprire tutti i posti messi a bando".

Sul tema della sanità il sindaco tiene a ricordare il progetto della nuova Casa della salute che sorgerò in via Terremare. Un edificio moderno che andrà a potenziare i servizi sanitari già offerti dal vecchio poliambulatorio di via XXV Aprile. "Con l’avvio del progetto della Casa della salute – continua Veronesi – e il completamento dell’organico dei medici di base, possiamo certamente dire che come gruppo consiliare di maggioranza ABC abbiamo pienamente raggiunto l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria nel nostro comune. Obiettivo che ci dà motivo di grande soddisfazione". E il primo cittadino aggiunge: "Anche perché il tema di una nuova struttura sanitaria al servizio dei cittadini è molto sentito in paese e se ne parlava da anni e anni senza però aver mai trovato una via d’uscita. Ed ora invece è partito il progetto che siamo riusciti a portare a casa".

p. l. t.