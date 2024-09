Coppa Davis, i big della racchetta sotto le Torri. Sinner, Musetti e Vavassori tra i convocati

L’Insalatiera più ambita del mondo della racchetta torna a Bologna e accende la passione per il tennis all’ombra delle Due Torri. La Coppa Davis è in città e, dal 10 a al 15 settembre, sarà l’assoluta protagonista all’Unipol Arena dove si giocherà il Gruppo A in cui è inserita l’Italia, campione in carica. Gli Azzurri sono chiamati a difendere il titolo, per la prima volta da grandi favoriti ma sulla loro strada ci saranno Olanda, Belgio e Brasile. Arrivare nei primi due posti significherà accedere alla Davis Cup Finals di Malaga (19-24 novembre) e difendere il successo del 2023, il secondo nella storia del tennis italiano e negli oltre 100 anni della competizione. Le partite di Bologna sono state presentate in Regione, con la partecipazione del presidente facente funzioni Irene Priolo, dell’assessore allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, del Consigliere della Fitp, Raimondo Ricci Bitti e del sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri. All’Unipol Arena, a meno di forfait dell’ultim’ora, ci sarà anche il numero 1 del mondo Jannik Sinner attualmente impegnato agli US Open e assente nell’appuntamento dello scorso anno. Insieme all’altoatesino, il capitano dell’Italia Filippo Volandri ha convocato Simone Bolelli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Gli azzurri debutteranno l’11 settembre alle 15 contro il Brasile, poi giocheranno il 13 settembre contro il Belgio e il 15 settembre (sempre ore 15) contro l’Olanda. La febbre per la Coppa Davis si accenderà domenica 8 settembre con la cerimonia di apertura che si svolgerà alle 20 a Palazzo Re Enzo, con un vero e proprio red carpet che vedrà i campioni del tennis sfilare su Piazza Nettuno.

Ma il tennis sarà protagonista non soltanto all’Unipol Arena: tante le iniziative correlate, come ad esempio "Tennis in Piazza", con i campi che invaderanno XX Settembre dal 6 al 13 settembre. Qui gli istruttori federali accoglieranno curiosi e appassionati, con un passaggio della Nazionale per autografi e foto con i tifosi oltre a qualche palleggio. Il 10 settembre, in occasione della sfida inaugurale Belgio-Olanda, Fitp e Isf organizzeranno un raduno tecnico per le squadre dell’Emilia-Romagna che hanno partecipato alla Coppa delle Province coinvolgendo i ragazzi di 8, 9 e 10 anni. I partecipanti potranno assistere agli allenamenti dell’Italia e vedere da vicino gli incontri, oltre ad allenarsi su un apposito campo allestito tra il centrale e quelli di allenamento. Dal 13 al 15 settembre si terrà invece la "Notte verde del tennis", con campi da minitennis allestiti nel centro cittadino.

g. s.