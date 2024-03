Coppa Italia A2. Delusione Cantù piegata da Forlì

La Coppa Italia, obiettivo invocato dal presidente Allievi, non arriverà a Cantù. La squadra di Cagnardi (nella foto) si arrende subito nella semifinale con Forlì alle Final Four di Roma. 60-59 il finale di un match dove i comaschi si sono schiantati contro la difesa romagnola, sbagliando tutte le scelte nel finale.

Sul 56-56 infatti ad Hickey vengono fischiati due falli in attacco, e con novanta secondi da giocare è Bucarelli a forzare una tripla sul -1 nonostante la superiorità numerica. Poco dopo è Pascolo a prendersi un rimbalzo offensivo dopo l’errore di Pollone dalla lunetta, mentre a dire il vero dopo la clamorosa tripla di Baldi Rossi del -1 a cinque secondi pare netto un contatto su Hickey poco prima della sirena.

Ma a passare, appunto, è Forlì, e per i comaschi è una bocciatua che fa indubbiamente male, soprattutto tenendo conto degli ultimi risultati nella fase ad orologio. 11 per Bucarelli e Baldi Rossi, 10 per Hickey e Nikolic, pesante soprattutto il 13/33 da 2 per una squadra che avrebbe gli uomini per fare bene nel pitturato, e invece incassa anche un 45-33 a rimbalzo.

Una delusione cocente che può rimettere in dubbio i programmi futuri legati al tecnico.

PALLACANESTRO FORLÌ-PALLACANESTRO CANTÙ 60-59 (17-9, 15-19, 15-16, 13-15)

Alessandro Luigi Maggi