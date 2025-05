Coppa Italia al Bologna, in città continua il clima di festa. E il Comune omaggia i suoi campioni

Bologna, 19 maggio 2025 – Non è facile spegnere il clima di festa in città, che continua a celebrare il Bologna e i campioni che mercoledì sera hanno conquistato la Coppa Italia scrivendo un pezzo di storia sul campo dell’Olimpico. Anche perché lo stesso Comune ha in qualche modo partecipato alla gioia collettiva: sono già comparsi, infatti, i manifesti pubblicitari con i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione agli uomini che fecero l’impresa di Roma.

Uno si trova, ad esempio, all’inizio di via Ugo Bassi: “Ci avete regalato un sogno. Grazie ragazzi!!!” è il testo sotto la foto della squadra rossoblù, con mister Vincenzo Italiano e Coppa in bella vista.

E mentre ancora non si hanno notizie ufficiali su come sarà festeggiato il trofeo che in città mancava da 51 anni– allo studio c’è anche l’ipotesi di una mostra fotografica a Palazzo d’Accursio con tanto di esposizione della coppa – continua l’ondata colorata nelle strade grazie all’iniziativa ’Vetrine rossoblù’. Dopo il successo del mitico 14 maggio, sono spuntati nuovi fantasiosi contributi di cittadini e commercianti che hanno aderito all’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom. Ad esempio, sopra il Nuovo bar Sorriso, all’angolo fra le vie Corticella e Calvart, è stata addirittura appesa una Coppa Italia, con tanto di ’ali tricolori’ sopra la via. Un gesto che strappa un sorriso, appunto, anche per la collocazione: la sagoma del trofeo infatti ’vola’ proprio sopra uno dei tanti cantieri della zona. Ma, almeno in questo caso, conta solo il Bologna.