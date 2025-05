Coppa Italia, domenica la festa. Dallo stadio a piazza Cavour. La grande parata dei campioni

Mancano solo le ordinanze e gli ultimi permessi, ma la decisione è presa. A ufficializzarla, nell’ambito di una conferenza stampa sugli eventi in città del fine settimana, il questore Antonio Sbordone: "Sarà domenica la festa del Bologna per la conquista della Coppa Italia". Festa che, come auspicato dal club e dai tifosi, coinvolgerà tutta la città. Confermata la modalità: una parata sul pullman scoperto. Confermato pure che l’esperienza delle celebrazioni Champions di un anno fa è servita da lezione per apportare qualche modifica che non riguarda solo il percorso (che già deve tener conto dei cantieri). In giornata dovrebbe essere reso ufficiale il tragitto della parata, che partirà alle 16,30 dallo stadio Dall’Ara.

I rossoblù sfileranno apunto su un pullman scoperto, concedendosi al bagno di folla. Il percorso si snoderà in via Andrea Costa, entrando in centro da porta Sant’Isaia. Poi piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, via dell’Archiginnasio (costeggiando piazza Maggiore senza fermarsi), piazza Galvani e piazza Cavour. Lì il corteo è previsto che finisca, poi il pullman tonerà al Dall’Ara passando per via Garibaldi, via XXI Aprile e i viali. Il tutto con il contributo di transennamenti e steward, specie nella zona del centro, per garantire assieme alle forze dell’ordine libertà di manovra all’autobus ed evitare la calca e i rischi per il pubblico presente, cosa che accadde un anno fa.

In virtù di questo, il pullman scoperto come detto costeggerà soltanto piazza Maggiore, dove resteranno le transenne sistemate per la StraBologna (che si tiene la stessa mattina di domenica) e dove non sosterà: "Abbiamo cercato di contemperare le esigenze diverse, c’era la forte volontà della società e dei calciatori di sfilare per la città – ha spiegato il questore –. Abbiamo previsto che sfileranno per la città, ma non si fermeranno da nessuna parte perché questo, l’anno scorso, ha creato particolari difficoltà. Confrontandoci con Prefettura, Comune e Bologna Calcio abbiamo stabilito di diluire i disagi per la cittadinanza, considerato che sabato ci saranno la discesa della Madonna di San Luca in città e la partita allo stadio Dall’Ara".

Sbordone è fiducioso: "Un buon tratto del centro verrà percorso, poi il pullman, in un’area sempre del centro, proseguirà e poi rientrerà. È una festa, quello che può capitare non è qualche problema di ordine pubblico, in senso stretto, ma è qualcosa legato alla sicurezza fisica delle persone. Anche questa mattina (ieri, ndr) abbiamo lavorato su questo, lo faremo fino a domenica. Conto che le cose possano andare per il meglio".

In giornata, con i permessi di accesso alla Ztl, dovrebbero essere sdoganati percorso e ordinanze. Il tutto dovrebbe durare circa due ore e mezza, considerato che il pullman, per l’intera durata della parata, avanzerà a passo d’uomo, dando la possibilità ai rossoblù di godersi il bagno di folla e alla gente assiepata lungo le strade di gustarsi il passaggio dei campioni.

Il Bologna, intanto, ha confermato lo spostamento della cena sociale, originariamente prevista per domenica sera: andrà in scena lunedì sera e da martedì liberi tutti, a partire dai nazionali e tra questi potrebbe esserci il capo cannoniere rossoblù Riccardo Orsolini, che a forza di bussare alla porta di Spalletti e dell’Italia pare essere riuscito a scardinarla.