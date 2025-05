Coppa Italia dopo 51 anni. Domenica la grande festa. Partenza e arrivo al Dall’Ara. Il pullman sfilerà in centro

di Marcello GiordanoLa festa rossoblù prende forma. Il programma ufficiale sarà reso noto solo in giornata dalla Questura, ma dopo una due giorni di colloqui fitti, incontri tra dirigenza del Bologna, Prefettura, Questura e forze dell’ordine, si va verso un’unica soluzione: la celebrazione della conquista della Coppa Italia che mancava da 51 anni andrà in scena domenica pomeriggio. Decisa anche la modalità: è passata quella proposta dal Bologna e dal Comune, con la parata di Italiano e i suoi uomini su pullman scoperto.

Parata significa che il pullman non sosterà e non si fermerà per le strade o piazze: Questura e Prefettura intendono evitare i rischi corsi un anno fa per le celebrazioni Champions, quando il pullman giunse in piazza Maggiore con manovre rese complicate e rischiose dalla calca degli oltre 50mila bolognesi accorsi per i festeggiamenti. Proprio per questo motivo, la parata non dovrebbe passare dentro la piazza, ma in via Rizzoli: eventualmente sui lati del Crescentone, qualora si riuscisse a transennarne il perimetro. Facile a dirsi, meno a farsi, dato che in mattinata si correrà la StraBologna, mentre sabato è in programma l’arrivo in città della Madonna di San Luca: insomma, a livello di ordine pubblico, considerando pure la gara con il Genoa in programma sabato alle 18, sarà un week end stressante e da organizzare nei minimi dettagli per evitare intoppi e problemi.

Oggi è prevista un’ultima riunione tecnica fra società, Comune e forze dell’ordine per il via libera definitivo, che sdoganerà anche il percorso. Partenza prevista intorno alle 15.30-16 dallo stadio, con la squadra che dovrebbe completare il tragitto facendo ritorno al Dall’Ara. Il pullman scenderà su via Andrea Costa, percorrerà viali e centro storico. Un anno fa transitò da Porta Sant’Isaia, Piazza Malpighi, via Marconi, via dei Mille e via Indipendenza fino a piazza Maggiore: il percorso, questa volta, dovrebbe essere modificato, un po’ per la volontà di coinvolgere aree leggermente diverse e molto per i cantieri.

Intanto le forze dell’ordine stanno studiando la possibilità di transennare il percorso della parata, per evitare rischi di ordine pubblico e lasciare campo libero al percorso del mezzo che porterà i rossoblù per le vie della città tra ali di folla. Il Bologna ha provveduto a spostare la cena sociale di fine stagione in programma domenica sera a Casteldebole a lunedì, in maniera tale da potersi concedere senza fretta alla propria gente e gustarsi fino in fondo le celebrazioni per un trofeo che ha riaperto la bacheca e restituito l’etichetta di vincente al Bologna di Joey Saputo.

Intanto il Bologna prepara un anticipo: ovvero una celebrazione a sorpresa che andrà in scena al Dall’Ara al termine di Bologna-Genoa. Giochi di luce, giro di campo con il trofeo, musica e balli e sorprese che saranno svelate nelle prossime ore. I festeggiamenti prendono forma: sabato al Dall’Ara, domenica per le vie della città e lunedì in forma privata, interna a Casteldebole con la cena sociale che darà il via alle vacanze dei rossoblù.