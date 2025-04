Coppa Italia, pronto l’esodo a Roma. Domani al via la vendita dei biglietti

La prevendita in vista della finale di Coppa Italia inizierà con un giorno di ritardo rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Questa volta, però, la notizia è ufficiale: la caccia al biglietto per il big match con il Milan, atteso da 51 anni dalla piazza rossoblù, inizierà domattina alle 10, sul circuito Vivaticket.

Gli abbonati rossoblù avranno a disposizione 29.393 biglietti così divisi: 8.567 in curva Nord, 11-371 nei Distinti Nord, 3.869 in Tribuna Monte Mario lato Nord e 5-236 posti in Tribuna Tevere lato Nord. Ai tifosi rossoneri curva sud e settori affini, così da avere uno stadio pressoché diviso a metà.

I PREZZI

Il costo dei tagliandi varia dai 220 euro della Tribuna Monte Mario, ai 40 della Curva, in linea con quelli di un anno fa. Nel mezzo, 60 euro per i Distinti, 130 per la Tribuna laterale, 170 per la Tribuna tevere centrale, fino ai biglietti più costosi: ovvero 180 per la tribuna laterale Monte Mario e 220 per la Tribuna centrale Monte Mario.

Per invalidi e non deambulanti con accompagnatore, invece, il ticket sarà di 50 euro.

MODALITÀ DI PREVENDITA

I biglietti saranno in vendita esclusivamente in modalità digitale sul circuito Vivaticket.

Da domani fino alle ore 9 del maggio la prevendita sarà riservata agli abbonati rossoblù della stagione in corso, che potranno acquistare fino a 4 biglietti a patto che questi ultimi siano destinati ad abbonati. Sarà quindi necessario inserire sul circuito i dati relativi al numero Pnr e i codici della fidelity Card.

Dalle ore 10 del 4 maggio fino al 6 la prelazione sarà dedicata pure ai possessori di Fidelity Card, che a propria volta potranno acquistare fino a 4 biglietti a patto che gli intestatari siano a loro volta possessori di Fidelity Card.

Dalle ore 12 del 6 maggio, aprirà la libera vendita dei tagliandi eventualmente residui.

ALTRI INGRESSI

I bambini di età inferiore a 6 anni potranno entrare gratis ma non avranno il posto a sedere.

LE CODE GIÀ INIZIATE

Le code però sono già iniziate. In città, presso il punto vendita LucaElettronica di via Emilia Levante e la tabaccheria Alan&Jane di via Don Sturzo), già da diversi giorni si sono registrate code da parte di tifosi che hanno sottoscritto la tessera del tifoso, per provare a rientrare nella prevendita.

Anche se la Lega non ha specificato se quest’ultima sarà aperta anche ai nuovi sottoscrittori: alla vigilia, nelle indiscrezioni, era stato fatto sapere che la pre vendita sarebbe stata riservata solo a chi ha sottoscritto la Fidelity prima della finale. Non sono quindi esclusi disagi nelle prossime ore.

TRASFERIMENTI

Ufficiali anche i consigli per raggiungere la capitale, dopo discussioni interne alla Lega per l’ordine pubblico. I tifosi sono invitati a prediligere lo spostamento in treno, con Frecciarossa cge metterà a disposizione un codice sconto dedicato.

All’interno della capitale, i possessori del biglietto della finale avranno diritto grazie alla collaborazione con Roma Mobilità al trasporto pubblico gratuito su metro, ferrovie e bus per l’intera giornata della partita all’interno del comune di Roma.