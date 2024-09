Coppa Italia Sasso e Corticella ci credono

BOLOGNA

Prende ufficialmente il via oggi la stagione 2024-2025 del Corticella. Il team del ‘Biavati’ – che non è sceso in campo nel turno preliminare di domenica scorsa grazie all’ottimo piazzamento centrato al termine dell’ultimo campionato – è infatti atteso oggi, alle 15, dal primo turno di Coppa Italia Serie D in programma sul terreno di gioco della Cittadella Vis Modena. La formazione modenese, neo-promossa dopo la vittoria del difficilissimo girone A di Eccellenza, ha espugnato nel preliminare il campo del Progresso al termine di una partita spigolosa e pesantemente condizionata da errori arbitrali. Nonostante sia alla prima esperienza in categoria, il team guidato dal tecnico bolognese Francesco Salmi è assolutamente da non sottovalutare poiché, anche grazie ad investimenti importanti sul mercato, potrebbe rivelarsi la matricola terribile del girone D. Quello del Corticella rappresenta, invece, una sorta di anno zero. Dopo la straordinaria era targata Alessandro Miramari e culminata con due finali playoff consecutive (di cui la prima addirittura vinta), la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli ha infatti deciso di puntare su Michele Nesi che, reduce dall’esonero di Mezzolara arrivato dopo due stagioni ampiamente sopra le righe, ha una gran voglia di riscatto. Quanto fatto sotto la guida di Miramari (passato al Forlì) appare, però, almeno sulla carta impossibile da replicare, con il Corticella che, notevolmente rivoluzionato e ringiovanito rispetto allo scorso anno, andrà alla ricerca della salvezza. Il test odierno servirà a Nesi per capire la condizione fisica dei suoi dopo l’importante lavoro svolto in fase di ritiro. Il risultato conterà il giusto (in caso di parità al 90’ si procederà direttamente con i calci di rigore) e si cercherà soprattutto di oliare il più possibile i meccanismi in vista del debutto in campionato fissato per domenica prossima. I biancazzurri ospiteranno l’Imolese, per uno scontro che, nonostante ci si trovi alla prima giornata, potrebbe già rivelarsi importante in chiave salvezza. Partire bene, si sa, può rivelarsi molto importante per le squadre affamate di punti e riuscire a farlo in un derby contro quella che dovrebbe essere una diretta rivale rappresenterebbe il miglior viatico per affrontare questa lunga e complicata stagione.