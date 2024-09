Coppa Italia Sasso e Progresso sugli scudi

Fare le prove generali in vista dell’avvio del campionato fissato per domenica 8 settembre. E’ questo l’obiettivo del Progresso di Davide Marchini che, oggi pomeriggio, alle 16, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, darà ufficialmente il via alla stagione 2024-2025 con la disputa del turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Avversaria di giornata sarà la Cittadella Vis Modena, squadra sì neo-promossa, ma che, per potenzialità economiche ed organizzazione, potrebbe recitare il ruolo di matricola terribile del prossimo campionato. Dopo aver dominato l’ultimo girone A di Eccellenza (raggruppamento che, come livello, assomiglia già molto a quello di quarta serie), il team modenese ha investito molto sul mercato e, vista la grande esperienza del suo allenatore bolognese Francesco Salmi (che tra l’altro è un ex), cercherà di non limitarsi al semplice ‘compitino’ rappresentato dalla salvezza. Alla ricerca della permanenza in categoria andrà invece, senza alcun fronzolo, la formazione di Davide Marchini che, anche in questa stagione, si preannuncia tra le più giovani del girone emiliano-romagnolo-toscano. Dopo la straordinaria salvezza diretta dello scorso campionato (arrivata all’ultima giornata anche grazie al ritiro della Pistoiese, ma comunque estremamente meritata), il team rossoblù ha deciso di rimpiazzare il partente Matteo Vullo (che si è accasato alla formazione lombarda del Crema) con il mister ferrarese e l’obiettivo, per questa stagione, è quello di cercare di mantenere la categoria con un po’ meno patemi. La bravura dell’allenatore (che l’anno scorso è stato capace di vincere i playoff di Eccellenza con il giovanissimo Granamica), l’entusiasmo dei tanti giovani presenti in rosa e la classe e l’esperienza del leader carismatico Alfonso Selleri potrebbero effettivamente permettere al team di Castel Maggiore di coronare il proprio sogno, ma, per riuscirci, sarà molto importante partire bene. In questo senso, la gara di oggi rappresenterà, appunto, un rodaggio per la prima di campionato prevista tra due settimane. Restando invece alla Coppa, spesso snobbata, chi passerà il turno affronterà domenica prossima il Corticella (che oggi riposa visto l’ottimo piazzamento raggiunto al termine dell’ultimo campionato).

