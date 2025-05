Coppa Italia, tifosi del Bologna in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca: “Si viene qui anche per dire grazie”

Bologna, 18 maggio 2025 – “Se succede, vado a piedi a San Luca.”

Una promessa lanciata per gioco, come fanno spesso i tifosi, mista a scaramanzia e speranza. Ma stavolta è diventata realtà: dopo l’emozionante vittoria del Bologna contro il Milan in Coppa Italia, un centinaio di tifosi credenti si è dato appuntamento questa mattina, alle 11, al portico del Meloncello, per mantenere la parola data e salire tutti insieme al santuario della Madonna di San Luca.

A guidare la camminata, tra fede e passione sportiva, è stato Don Massimo, sacerdote molto amato nella comunità, che ha accompagnato l’intero percorso con la preghiera e riflessioni condivise lungo i portici. Un pellegrinaggio spontaneo, che unisce sacro e profano, nella migliore tradizione bolognese.

“Quando si riceve una bella notizia, la prima cosa che si fa è correre ad avvisare la mamma”, ha detto Don Massimo con un sorriso. “E oggi, noi bolognesi vogliamo fare proprio questo: salire a San Luca per avvisare e ringraziare la Madonna. È una tradizione antica della nostra città: non si viene qui solo per chiedere, ma anche – e forse soprattutto – per dire grazie”.

Don Massimo Vacchetti ha organizzato la salita con alcuni tifosi rossoblù

Tra i partecipanti, volti di ogni età, bandiere rossoblù e un entusiasmo che andava ben oltre il risultato sportivo. Perché per molti, questo cammino non è soltanto una promessa da onorare, ma un momento di condivisione autentica, in cui la fede, il tifo e l’identità cittadina si intrecciano in un unico, sentito gesto collettivo.