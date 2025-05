Coppa Italia, un regalo ai lettori. Tutto sulla magica notte di Roma. Martedì c’è il magazine del Carlino

La febbre rossoblù del Road to Roma raccontata in 32 pagine tra storia, testimonianze e protagonisti di ieri e di oggi, fuori e dentro il campo. Martedì 13 maggio, alla vigilia della finale di Coppa Italia che vedrà il Bologna impegnato all’Olimpico, arriva un nuovo speciale per raccontare un’altra notte da sogno che si prepara a vivere una squadra, il suo tifo e una città intera.

Dalla carica dei 30mila che invaderanno la Città Eterna colorando di rossoblù vicoli dell’Urbe e sopratutto spalti dell’Olimpico a coloro che hanno già vissuto emozione analoghe, come i protagonisti della Coppa Italia del ’74, passando per i più recenti interpreti dei nostri colori del cuore.

Ci sarà persino una guida pratica su come muoversi a Roma per chi partirà proprio quel giorno o la mattina della finale, con le indicazioni su come districarsi al meglio in una città invasa non solo dai calciofili ma anche da appassionati di tennis e fedeli per il Giubileo. E ancora un focus sulla squadra protagonista di questa cavalcata, dalla difesa all’attacco, da Beukema a Castro, l’identikit delle zone nevralgiche del campo e dei loro interpreti. Spazio anche per il direttore di questa orchestra, quel Vincenzo Italiano che ha raccolto una pesante eredità facendo innamorare di lui tutto il popolo rossoblù. Come non dedicare poi uno spazio importante alla società, non solo nella persona del presidente Joey Saputo ma anche gli uomini chiave come Sartori, Di Vaio e Fenucci. Immancabile l’onda rossoblù delle "Vetrine" con l’iniziativa di Confcommercio Ascom che ha colorato tutto il territorio spingendosi fino a Ferrara sulle ali dell’entusiasmo per questa stagione. Nello speciale ci saranno anche le testimonianze dei tifosi VIP, i bolognesi più illustri e celebri che non nascondono la loro fede calcistica e spesso esultano come tutti noi dagli spalti del Dall’Ara.

Un focus poi sulla sfida che metterà in palio la Coppa, con gli incroci con il Milan, le curiosità e le statistiche degli incontri-scontri con il Diavolo e riavvolgendo il nastro anche il percorso che ha portato il Bologna a giocarsi questo prestigioso torneo, con il cammino dei rossoblù, sul campo, verso la finale di Roma. Tutto questo e molto altro nello speciale per la Finale di Coppa Italia che troverete insieme al nostro giornale in edicola la prossima settimana, martedì 13 appunto, alla vigilia di una sfida che manca da 51 anni.