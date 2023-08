Coppia di anziani in difficoltà aiutata dai carabinieri di Loiano: la foto diventa virale

Bologna, 15 agosto 2023 – A Ferragosto la solidarietà non va in ferie. E lo hanno dimostrato i carabinieri di Loiano, con un piccolo gesto, dal grande cuore.

La vicenda è presto detta: questa mattina una signora, arrivata in auto con il marito disabile, non riusciva da sola a spostarlo dal sedile alla sua sedia a rotelle. Nei pressi del luogo dove aveva parcheggiato la coppia c’era una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio.

Quando i militari hanno visto la signora in difficoltà sono subito intervenuti per aiutarla: così, lei e il marito hanno potuto raggiungere i parenti che li aspettavano in un vicino bar.

Un gesto di consueta cortesia dei carabinieri, nulla di straordinario, ma che, in questi tempi dove fanno notizia solo le tragedie e le prepotenze, qualche residente ha voluto immortalare e postare sui social.

Con la quantità di like ricevuti a dimostrare che anche le buone azioni riescono a fare notizia.