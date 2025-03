Coppia arrestata per spaccio: "Ma ci serviva per pagare l’affitto"

"Lo spaccio di droga? L’affitto è caro, dobbiamo pagare le spese domestiche". Questa la “scusa“ data ai carabinieri da una 40enne, che è stata arrestata assieme al compagno. I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 30enne albanese, irregolare sul territorio italiano, e una 40enne rumena, residente a Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Savena, una zona dove erano state viste delle persone aggirarsi con fare sospetto davanti a un palazzo condominiale. All’arrivo dei militari dell’Arma, il 30enne è stato controllato nei paraggi e durante l’identificazione è emerso che era in Italia in violazione di un provvedimento di espulsione che aveva ricevuto cinque anni fa ma che rimane valido fino al 2030.

Sottoposto prima a una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente – cocaina – e di un mazzo di chiavi di un appartamento di Roma: "Sono qui a Bologna per una vacanza", ha detto il 30enne ai carabinieri. I militari dell’Arma però non hanno creduto alle dichiarazioni dell’uomo, che non aveva bagagli e altri oggetti che avrebbero avvalorato la versione del “turista” a Bologna, pertanto lo hanno sottoposto a ulteriori controlli e scoperto che abitava a Bologna in compagnia della 40enne romena, in un appartamento nelle vicinanze.

A quel punto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare e trovato in casa un bilancino di precisione, 45 grammi di una sostanza stupefacente – anche in questo caso si trattava di cocaina –, una sostanza di colore biancastro del tipo mannitolo e 2.550 euro in contanti. I soldi erano suddivisi in banconote di vario taglio.

Ai carabinieri, la 40enne ha riferito di essere disoccupata e che l’attività di spaccio che stava portando avanti era destinata a sostenere le spese domestiche: tra le altre cose, le serviva a pagare l’affitto, di 600 euro al mese. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i due sono quindi stati arrestati dai carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo e sono stati portati in tribunale per essere processati con giudizio direttissimo.

Chiara Gabrielli