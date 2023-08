Coppia di pusher ’tradita’ dai vicini finisce nei guai

Che in quel palazzo si spacciasse era ben noto ai residenti. Tanto che sono stati proprio loro a segnalare la situazione alla polizia, impegnata nei controlli straordinari in zona Bolognina proprio finalizzati a contrastare lo spaccio. Riuscendo così a far arrestare uno spacciatore albanese di 45 anni, residente con la moglie, connazionale di 42 anni, nel condominio ‘incriminato’. È successo l’altro giorno, quando alcuni cittadini si sono rivolti al personale delle pattuglie impegnato nel servizio per informarlo della presenza di questa base di spaccio nel quartiere. E gli agenti hanno quindi atteso che la coppia, segnalata dai residenti come attiva in questo fruttuoso commercio di stupefacenti, tornasse a casa.

Quando marito e moglie sono arrivati, i poliziotti hanno fermato l’uomo, mentre la compagna si dirigeva verso il palazzo: è stata quindi effettuata una perquisizione all’interno della loro abitazione, dove sono stati trovati, nascosti in vari luoghi, 120 grammi di cocaina e ben 11.200 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio e di conseguenza sequestrati assieme alla coca. Al termine degli accertamenti, l’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato per spaccio. Anche il giorno precedente, sempre in Bolognina, in via Albani, a finire in manette era stato un pusher tunisino di 44 anni, trovato dai poliziotti con più di due etti di hashish addosso.